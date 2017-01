Roman Langer über Bildungsungleichheit

In Schweden laufen doch auch keine Dummköpfe rum.

In einem neuwal.com-Interview sprach Jürgen Klatzer am 2. Februar 2015 mit Roman Langer über die Ursachen und Auswirkungen der Bildungsungleichheit:

Pannen bei der Zentralmatura, Kritik an der Neuen Mittelschule und tiefe ideologische Grabenkämpfe um die Gesamtschule charakterisieren den Bildungsdiskurs in Österreich. Trotz ausführlicher Debatten rund um PISA-Ergebnisse und Lehrer_innenausbildung rückt ein gesellschaftsrelevantes Thema in den Hintergrund der öffentlichen Wahrnehmung: Die Bildungsungleichheit.

