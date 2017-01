ELMO – Educational Leadership MOtivation

Projektleitung: MMag. Anna Kanape-Willingshofer

Projektdauer: laufend

Projektbeschreibung:

Auch in Österreich nimmt die Zahl der BewerberInnen für Schulleitungsposten stetig ab. Vor allem in angloamerikanischen Ländern mit hohem Rechenschaftsdruck für SchulleiterInnen konnte man diesen Trend bereits seit mehreren Jahren beobachten. Dieser Mangel an BewerberInnen führte in anderen Ländern bereits zu einer Intensivierung der Forschungsbemühungen zur Führungsmotivation von Personen im schulischen Feld. Das Educational Leadership MOtivation (ELMO)-Projekt, erforscht nun diesen Aspekt für das österreichische Schulwesen.

Zu diesem Zweck wurde, basierend auf einer umfassenden Literaturrecherche, eine Fragebogenbatterie entwickelt, die neben etablierten psychologischen Variablen (Persönlichkeit, Interessen, Führungsmotivation etc.) auch schulleitungsspezifische und situationsbezogene Aspekte erfasst. Österreichische Lehrkräfte sowie SchulleiterInnen aller Schultypen können an der Befragung teilnehmen und erhalten ein individuelles Rückmeldeprofil.

Ziele des Projekts:

Identifikation von Faktoren, welche die Motivation sich auf einen Schulleitungsposten zu bewerben positiv bzw. negativ beeinflussen

Differenzierung dieser Faktoren z.B. anhand des Schultyps, des Geschlechts, des Schulstandortes etc.

Projekthomepage: www.elmoprojekt.at